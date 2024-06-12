Бронникова Екатерина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бронников Степан (Стефан) Андреевич
Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1886
Дочь: Бронникова Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1891
Дочь: Бронникова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Бронников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бронникова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно