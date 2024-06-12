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Бронникова Екатерина Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бронников Степан (Стефан) Андреевич

Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1886

Дочь: Бронникова Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1891

Дочь: Бронникова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Бронников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бронникова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Бронников Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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