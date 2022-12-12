Спесивцева Ефимья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева Ефимья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Спесивцев Иван Родионович

Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Спесивцев Пётр Родионович

Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Спесивцева Матрона Родионовна

Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Спесивцев Козьма Родионович

Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Спесивцева Дарья Родионовна

Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Спесивцева Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивцев Родион Павлович

Смерть
Неизвестно
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