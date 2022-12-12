Спесивцева Ефимья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Спесивцев Иван Родионович
Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Спесивцев Пётр Родионович
Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Спесивцева Матрона Родионовна
Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Спесивцев Козьма Родионович
Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Спесивцева Дарья Родионовна
Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Спесивцева Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Спесивцев Родион Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно