Давыдова (Доровских) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Доровских) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1966

Сын: Давыдов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Антонович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.06.1969

Сын: Давыдов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Антонович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир Антонович

Смерть
22.06.2010
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