Давыдова (Доровских) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1966
Сын: Давыдов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Антонович
Рождение ребёнка
21.06.1969
Сын: Давыдов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2010