Сайфутдинов Риф Ахсанович
Место рожденияг. Ишимбай
Дата рождения26.09.1938
Дата смерти10.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1962
Ишимбай
Рождение ребёнка
12.01.1965
г. Ишимбай
Рождение ребёнка
24.06.1970
г.Ишимбай, Башкортостан
Образование
Неизвестно
Средне-техническое
Смерть
10.10.1981
г. Ишимбай