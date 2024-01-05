Мараховский Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мараховский Прохор Захарович
Мать ребёнка: Мараховская Кылина
Ростовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Мараховская Кылина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюкова Антонина
Мать ребёнка: Мараховская Кылина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Федора
Мать ребёнка: Мараховская Кылина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мараховская Кылина
Смерть
Неизвестно