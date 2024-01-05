Мараховский Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараховский Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мараховский Прохор Захарович

Мать ребёнка: Мараховская Кылина

Ростовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Мараховская Кылина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюкова Антонина

Мать ребёнка: Мараховская Кылина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Федора

Мать ребёнка: Мараховская Кылина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мараховская Кылина

Смерть
Неизвестно
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