Яковлева (Трофимова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.05.1876 ст.
Дата смерти09.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1876 ст.
Бракосочетание
16.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
31.05.1903 ст.
Дочь: Лебедева Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич
Смерть
09.08.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург