Яковлева (Трофимова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Трофимова) Александра Ивановна

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.05.1876 ст.

Дата смерти

09.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1876 ст.

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1901 ст.

Муж: Яковлев Герасим Яковлевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.05.1903 ст.

Дочь: Лебедева Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.08.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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