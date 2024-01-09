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Кузнецова Марфа Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кузнецов Алексей Елисеев

Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кузнецов Антон Елисеев

Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузнецов Наум Елисеев

Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кузнецов Иван Елисеев

Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Елисей Карпов

Смерть
Неизвестно
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