Кузнецова Марфа Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кузнецов Елисей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно