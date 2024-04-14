Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1894

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордей

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Рождение ребёнка
12.12.1923

Дочь: Курицына (Иевлева) Анастасия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1973

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