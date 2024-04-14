Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1894
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордей
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Рождение ребёнка
12.12.1923
Дочь: Курицына (Иевлева) Анастасия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1973