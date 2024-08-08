Ларюшин Николай Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюшин Николай Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларюшина Василиса Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Ларюшин Петр Николаев

Мать ребёнка: Ларюшина Василиса Андреева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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