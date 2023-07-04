Захаров Захар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Захаров Яков
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Захаров Григорий Захарович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область