Захаров Захар Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Захар Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Захаров Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Захаров Григорий Захарович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Захаров Михаил Захарович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Захаров Ефим Захарович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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