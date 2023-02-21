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Моносов Мордке Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Моносов Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Канторович Геня-Женя Мотел-Мордух-Матвей

Мать ребёнка: Моносова Сифра (Соня)

Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Моносов Вульф Мордкович

Мать ребёнка: Моносова Сифра (Соня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моносова Сифра (Соня)

Смерть
1940
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