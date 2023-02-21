Моносов Мордке Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Моносов Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Канторович Геня-Женя Мотел-Мордух-Матвей
Мать ребёнка: Моносова Сифра (Соня)
Рождение ребёнка
28.07.1895
Мать ребёнка: Моносова Сифра (Соня)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моносова Сифра (Соня)
Смерть
1940