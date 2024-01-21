Матюнина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Бракосочетание
20.02.1981
г.Казань
Рождение ребёнка
05.04.1982
Сын: Демидов Олег Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Терентьевич
г. Казань роддом №2
Рождение ребёнка
02.10.1984
Сын: Демидов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Терентьевич
г.Казань, р.д №4