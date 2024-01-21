Матюнина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюнина Мария Андреевна

Матюнина Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Матюнин Андрей Ефремович

Мать: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Бракосочетание
20.02.1981

Муж: Демидов Александр Терентьевич

г.Казань
Рождение ребёнка
05.04.1982

Сын: Демидов Олег Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Терентьевич

г. Казань роддом №2
Рождение ребёнка
02.10.1984

Сын: Демидов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Терентьевич

г.Казань, р.д №4
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close