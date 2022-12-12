Чиженко Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти09.11.1941
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Чиженко Андрей Семенович
Мать: Чиженко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галанин Иосиф Михайлович
Смерть
09.11.1941
Кача, Качинский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения