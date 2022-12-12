Чиженко Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиженко Агриппина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

09.11.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чиженко Андрей Семенович

Мать: Чиженко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галанин Иосиф Михайлович

Смерть
09.11.1941
Кача, Качинский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
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