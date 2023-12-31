Фурсов Семен Степанович
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения04.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1874
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Евсеева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Мавра Гавриловна
с. Полковое Тамбовского уезда
место регистрации Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Мавра Гавриловна
Смерть
Неизвестно