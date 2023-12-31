Фурсов Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Семен Степанович

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

04.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1874

Отец: Фурсов Степан Матвеев

Мать: Фурсова Татьяна Константинова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Евсеева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Мавра Гавриловна

с. Полковое Тамбовского уезда
место регистрации Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Мавра Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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