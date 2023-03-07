Алексей Степанов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Степан Иванов
Мать: Катерина Маркова
Бракосочетание
21.01.1804
Жена: Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
06.12.1806
Дочь: Катерина Алексеева
Мать ребёнка: Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
02.10.1808
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Степанида Ефимова
Смерть
Неизвестно