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Алексей Степанов

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Степан Иванов

Мать: Катерина Маркова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1804

Жена: Степанида Ефимова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1806

Дочь: Катерина Алексеева

Мать ребёнка: Степанида Ефимова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1808

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Степанида Ефимова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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