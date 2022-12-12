Шершунов Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шершунов Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шершунов Емельян Федорович
Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шершунов Евдоким Федорович
Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно