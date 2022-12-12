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Шершунов Федор Афанасьевич

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шершунов Иван Федорович

Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шершунов Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шершунов Емельян Федорович

Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шершунов Егор Федорович

Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шершунов Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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