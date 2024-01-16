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Будим Семён Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Будим Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Будим Макар Семёнович

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Будим Прохор Семёнович

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Будим Иван Семёнович

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Будим Семён Семёнович

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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