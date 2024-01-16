Будим Семён Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Будим Наум
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Будим Иван Семёнович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно