Серебряков (Васюков) Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков (Васюков) Петр Павлович

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Место рождения

Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.06.1848 ст.

Дата смерти

21.03.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.

Сын: Серебряков Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Поддолгое, город Ефремов, Тульская область
Смерть
21.03.1923
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
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