Серебряков (Васюков) Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения08.06.1848 ст.
Дата смерти21.03.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.
Сын: Серебряков Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Поддолгое, город Ефремов, Тульская область
Смерть
21.03.1923
Ефремов, город Ефремов, Тульская область