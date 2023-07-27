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Бахур Евгений Антонович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935

Отец: Бахур Антон

Мать: Бахур (Алёшина) Вера Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1966

Сын: Бахур Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1973

Сын: Бахур Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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