Бахур Евгений Антонович
Место рождения
Дата рождения10.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935
Отец: Бахур Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1966
Мать ребёнка: Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1973
Сын: Бахур Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно