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Земнухова Наталья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Земнухова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Земнухова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Земнухова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
22.09.1905

Дочь: Земнухова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Земнухов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Земнухов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зверева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
12.05.1917

Сын: Земнухов Александр Федорович

Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земнухов Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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