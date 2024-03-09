Земнухова Наталья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Земнухова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Земнухова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Земнухова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.09.1905
Дочь: Земнухова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Земнухов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Земнухов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зверева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
12.05.1917
Сын: Земнухов Александр Федорович
Отец ребёнка: Земнухов Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно