Авдотья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Козьма Романов
Отец ребёнка: Роман Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Фекла Романова
Отец ребёнка: Роман Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Ульяна Романова
Отец ребёнка: Роман Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Лазарев
Смерть
Неизвестно