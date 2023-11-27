Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Козьма Романов

Отец ребёнка: Роман Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Фекла Романова

Отец ребёнка: Роман Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Ульяна Романова

Отец ребёнка: Роман Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Лазарев

Смерть
Неизвестно
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