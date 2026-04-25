(Живаева) Нина Федоровна
женский, родилась 22.02.1939, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.05.2025, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖиваев Федор Семенович22.09.1917 г.р.
МатьЖиваева (Калашникова) Анна Матвеевна1916 г.р.
Супруги
Ладягин Максим Петрович05.08.1935 г.р.
Дети
Ладягин Геннадий Максимович22.10.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1958
Сын: Ладягин Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Ладягин Максим Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладягин Максим Петрович
Янгиер, город, Сырдарьинская область, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Смерть
26.05.2025
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область