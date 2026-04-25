(Живаева) Нина Федоровна 22.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Живаева) Нина Федоровна

Автор
ВЖ
Живаев В.

женский, родилась 22.02.1939, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.05.2025, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Живаев Федор Семенович22.09.1917 г.р.
Мать
Живаева (Калашникова) Анна Матвеевна1916 г.р.
Супруги
Ладягин Максим Петрович05.08.1935 г.р.
Дети
Ладягин Геннадий Максимович22.10.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939

Отец: Живаев Федор Семенович

Мать: Живаева (Калашникова) Анна Матвеевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладягин Максим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1958

Сын: Ладягин Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Ладягин Максим Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладягин Максим Петрович

Янгиер, город, Сырдарьинская область, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР

Смерть
26.05.2025
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

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