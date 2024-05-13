Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Маһиәсма (Махиасма) Гимадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Маһиәсма (Махиасма) Гимадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1909
Рождение ребёнка
26.12.1914
Рождение ребёнка
08.03.1919
Рождение ребёнка
02.02.1923
Смерть
Неизвестно