Жмыхов Засим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмыхов Засим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жмыхова (Кружилина) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жмыхова (Кружилина) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жмыхова (Кружилина) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жмыхова (Кружилина) Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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