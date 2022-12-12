Одинец Евстафий (Астап) Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Евстафий (Астап) Абрамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Одинец Абрам

Мать: Одинец Лидия Иванова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Устинья Евстафьева

Мать ребёнка: Одинец Авдотья Кондратьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Одинец Матвей Евстафьев

Мать ребёнка: Одинец Авдотья Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Авдотья Кондратьева

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1805
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