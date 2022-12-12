Одинец Евстафий (Астап) Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Одинец Абрам
Мать: Одинец Лидия Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Устинья Евстафьева
Мать ребёнка: Одинец Авдотья Кондратьева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Одинец Авдотья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1805