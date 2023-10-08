Аида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молдоканов Максат Саламатович

Рождение ребёнка
18.09.2017

Сын: Саламатов Барсбек Максатович

Отец ребёнка: Молдоканов Максат Саламатович

Рождение ребёнка
21.02.2020

Сын: Саламатов Байхан Максатович

Отец ребёнка: Молдоканов Максат Саламатович

Рождение ребёнка
05.05.2023

Сын: Саламатов Семетей Максатович

Отец ребёнка: Молдоканов Максат Саламатович

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