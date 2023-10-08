Аида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.2017
Сын: Саламатов Барсбек Максатович
Отец ребёнка: Молдоканов Максат Саламатович
Рождение ребёнка
21.02.2020
Сын: Саламатов Байхан Максатович
Отец ребёнка: Молдоканов Максат Саламатович
Рождение ребёнка
05.05.2023
Сын: Саламатов Семетей Максатович
Отец ребёнка: Молдоканов Максат Саламатович