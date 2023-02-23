Любомудрова Клавдия Агеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомудрова Клавдия Агеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Любомудров Ст. 58 Виктор Петрович

Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Серафима Петровна

Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ираида Петровна

Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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