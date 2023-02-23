Любомудрова Клавдия Агеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Любомудров Ст. 58 Виктор Петрович
Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Серафима Петровна
Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1907
Дочь: Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ираида Петровна
Отец ребёнка: Любомудров Петр Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно