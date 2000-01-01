Черкозьянова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1965
Сын: Черкозьянов Андрей Вениаминович
Отец ребёнка: Черкозьянов Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкозьянов Вениамин Михайлович