Черкозьянова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкозьянова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИУ
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1965

Сын: Черкозьянов Андрей Вениаминович

Отец ребёнка: Черкозьянов Вениамин Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкозьянов Вениамин Михайлович

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