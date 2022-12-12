Хохлов Яков Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Мария Кирилловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Глубое Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно