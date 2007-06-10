Анфилогов Иван Федорович
Место рожденияМесто рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Анфилогов Фёдор Яковлевич
Мать: Анна Кузьмовна
Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Рождение ребёнка
11.11.1933
Дочь: Меркушева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Курганская обл, Лопатинского р-на, с.Лопатино
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Смерть
Неизвестно