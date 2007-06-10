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Анфилогов Иван Федорович

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Место рождения

Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Анфилогов Фёдор Яковлевич

Мать: Анна Кузьмовна

Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Рождение ребёнка
11.11.1933

Дочь: Меркушева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Курганская обл, Лопатинского р-на, с.Лопатино
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Смерть
Неизвестно
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