Шалыгина Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1963
Отец: Шелепень Николай Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1986
Дочь: Лукичева (Шалыгина) Юлия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалыгин Александр Борисович
Тверь, город Тверь, Тверская область