Шалыгина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалыгина Людмила Николаевна

Шалыгина Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1963

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1964 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1963

Отец: Шелепень Николай Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалыгин Александр Борисович

Рождение ребёнка
21.10.1986

Дочь: Лукичева (Шалыгина) Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалыгин Александр Борисович

Тверь, город Тверь, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.