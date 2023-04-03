Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Алексей Фролов
Мать: Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Филиппова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Тит Александров
Мать ребёнка: Неонила Филиппова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Неонила Филиппова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Стефанида Александрова
Мать ребёнка: Неонила Филиппова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона Александрова
Мать ребёнка: Неонила Филиппова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Настасья Александрова
Мать ребёнка: Анна Дементьева
Смерть
Неизвестно