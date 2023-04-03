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Александр Алексеев

Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Алексей Фролов

Мать: Татьяна Алексеева

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Филиппова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Тит Александров

Мать ребёнка: Неонила Филиппова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Неонила Филиппова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Стефанида Александрова

Мать ребёнка: Неонила Филиппова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Александрова

Мать ребёнка: Неонила Филиппова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Настасья Александрова

Мать ребёнка: Анна Дементьева

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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