Вышнеградский Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вышнеградский Иван Александрович

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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