Философов Семён Андреев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти22.10.1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Сын: Философов Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Философов Василий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Философова) Агрипина Семенова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.10.1779