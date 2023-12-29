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Философов Семён Андреев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

22.10.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Философов Андрей Кириллов

Мать: Философова Дарья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727

Сын: Философов Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Философов Василий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Философов Яков Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Философова) Агрипина Семенова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.10.1779

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