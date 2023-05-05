Михаил Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиПосле 07.02.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
06.02.1900 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Брак 6.02.1900 Апухлицы Иван Степанович Емельянова Пелагея Егоровна по жениху Болотьково крестьянин Игратий Евдокимов... Показать все
Смерть
После 07.02.1900 ст.