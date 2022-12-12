Павлова (Жучкова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Жучкова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жучков Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1914

Дочь: Ермолаева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Павлов Трофим Власович

д. Александровка Анжеро-Судженского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Трофим Власович

Смерть
Неизвестно
д. Александровка Анжеро-Судженского района
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