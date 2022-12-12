Павлова (Жучкова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жучков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1914
Дочь: Ермолаева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Павлов Трофим Власович
д. Александровка Анжеро-Судженского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Александровка Анжеро-Судженского района