Блинков Валентин Андреевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Блинков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1954
Сын: Блинков Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Блинкова (Трофимова) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1957
Дочь: Бойченко (Блинкова) Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Блинкова (Трофимова) Надежда Петровна
Смерть
1997