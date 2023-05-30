Блинков Валентин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинков Валентин Андреевич

Блинков Валентин Андреевич

avatar

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Блинков Андрей

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова (Трофимова) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
23.04.1954

Сын: Блинков Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Блинкова (Трофимова) Надежда Петровна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
05.10.1957

Дочь: Бойченко (Блинкова) Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Блинкова (Трофимова) Надежда Петровна

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
1997
Курск, город Курск, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.