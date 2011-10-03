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Валишин Фанн Назмиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1928

Дата смерти

03.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
15.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1960

Сын: Валишин Андрей Фаннович

Мать ребёнка: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна

Смерть
03.10.2011
Похороны
03.10.2011

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