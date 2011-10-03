Валишин Фанн Назмиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1928
Дата смерти03.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1960
Мать ребёнка: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна
Смерть
03.10.2011
Похороны
03.10.2011