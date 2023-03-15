Коломийцева (Емельяненко) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломийцева (Емельяненко) Мария Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ливадняя Нина Ивановна

Отец ребёнка: Коломийцев Иван Анисимович

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломийцев Иван Анисимович

Смерть
Неизвестно
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