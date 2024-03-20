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Кручинина Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908

Отец: Кручинин Прокопий Васильевич

Мать: Мамина Фекла Эрастовна

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