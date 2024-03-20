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Кручинина Мария Прокопьевна
Кручинина Мария Прокопьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.1908
Пол
Женский
Отец
Кручинин Прокопий Васильевич
1887 г.р.
Мать
Мамина Фекла Эрастовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908
Отец:
Кручинин Прокопий Васильевич
Мать:
Мамина Фекла Эрастовна
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