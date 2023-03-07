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Евстигнеев Фёдор Родионович

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Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.05.1888

Дата смерти

26.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1888

Отец: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Мать: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Исаева Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Евстигнеев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Старостина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1918

Сын: Евстигнеев Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1925

Сын: Евстигнеев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.06.1943
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: септическая ангина
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