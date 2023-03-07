Евстигнеев Фёдор Родионович
Место рождения
Дата рождения25.05.1888
Дата смерти26.06.1943
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1888
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Исаева Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Евстигнеев Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Старостина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
18.08.1918
Сын: Евстигнеев Борис Фёдорович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1925
Сын: Евстигнеев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евгения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.1943
Причина смерти: септическая ангина