Пыжов Иван 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пыжов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Пётр

Мать ребёнка: Пыжова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Михаил

Мать ребёнка: Пыжова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Анатолий

Мать ребёнка: Пыжова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Иван

Мать ребёнка: Пыжова Александра

Смерть
Неизвестно

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