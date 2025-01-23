Пыжов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыжова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Пётр
Мать ребёнка: Пыжова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Михаил
Мать ребёнка: Пыжова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Анатолий
Мать ребёнка: Пыжова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Иван
Мать ребёнка: Пыжова Александра
Смерть
Неизвестно