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Giesbrecht Peter (David)

Место рождения

Swift Current, Saskatchewan, Canada

Дата рождения

28.09.1917

Дата смерти

22.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
01.06.1916
Swift Current, Saskatchewan, Canada
Рождение
28.09.1917

Отец: Giesbrecht David (Peter)

Мать: Giesbrecht Katharina Andreas

Swift Current, Saskatchewan, Canada
Место жительства
?.06.1921
Lisgar, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Geisbrecht Bobby

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.11.2002
Canada
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