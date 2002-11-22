Giesbrecht Peter (David)
Место рожденияSwift Current, Saskatchewan, Canada
Дата рождения28.09.1917
Дата смерти22.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
01.06.1916
Swift Current, Saskatchewan, Canada
Рождение
28.09.1917
Отец: Giesbrecht David (Peter)
Swift Current, Saskatchewan, Canada
Место жительства
?.06.1921
Lisgar, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Geisbrecht Bobby
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.11.2002
Canada