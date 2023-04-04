Лодыгин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгин Иван

Лодыгин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1741 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодыгин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина (Лодыгина) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Ладыгин (Лодыгин) Николай (?)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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