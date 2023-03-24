МАРИЯ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ
Смерть
1947
МОРДОВИЯ, ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ Р-Н, ПОС. ЯВАС
Похороны
Неизвестно
п.Явас Зубово-Полянского р-на р.Мордовия