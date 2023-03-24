МАРИЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМАРИЯ

МАРИЯ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ

Смерть
1947
МОРДОВИЯ, ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ Р-Н, ПОС. ЯВАС
Похороны
Неизвестно
п.Явас Зубово-Полянского р-на р.Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close