Талдыкина Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Федосья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Талдыкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Зыкина Евфросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1877 ст.

Дочь: Талдыкина Евдокия

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
09.03.1879 ст.

Сын: Талдыкин Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1880 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.

Сын: Талдыкин Анастасий

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.

Сын: Талдыкин Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Дмитрий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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