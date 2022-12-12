Талдыкина Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Талдыкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Зыкина Евфросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
17.02.1877 ст.
Дочь: Талдыкина Евдокия
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
09.03.1879 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
26.10.1880 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.
Сын: Талдыкин Анастасий
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.
Сын: Талдыкин Федот Дмитриевич
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно