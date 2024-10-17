Тимохин Евгений Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохин Евгений Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1993

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2019
Москва, город федерального значения Москва

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