Саитгалина Тагзима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саитгалин Мяссар
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Саитгалин Ришат Мяссарович
Отец ребёнка: Саитгалин Мяссар
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно