Саитгалина Тагзима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитгалина Тагзима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитгалин Мяссар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитгалин Мяссар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитгалин Мяссар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саитгалин Мяссар

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитгалин Мяссар

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Саитгалин Ришат Мяссарович

Отец ребёнка: Саитгалин Мяссар

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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