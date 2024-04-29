Плакида Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плакида -
Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна
Первый ребёнок
Рождение ребёнка
28.03.1949
Дочь: Младенцева (Плакида) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна
Второй ребенок В паспорте дата рождения 03 июля 1949 года
Рождение ребёнка
21.07.1955
Дочь: (Плакида) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна
Третий ребенок Дата рождения не точная, возможно 25.07.1956
Рождение ребёнка
18.03.1960
Сын: Плакида Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно