Плакида Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлакида Михаил

Плакида Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плакида -

Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна

Первый ребёнок
Рождение ребёнка
28.03.1949

Дочь: Младенцева (Плакида) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна

Второй ребенок В паспорте дата рождения 03 июля 1949 года
Рождение ребёнка
21.07.1955

Дочь: (Плакида) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна

Третий ребенок Дата рождения не точная, возможно 25.07.1956
Рождение ребёнка
18.03.1960

Сын: Плакида Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мелай Александра (Шура) Васильевна

Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.