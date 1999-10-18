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Ярошенко Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1922

Дата смерти

18.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
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1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1922

Отец: Ярошенко Максим Аксентьевич

Мать: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Ярошенко Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
12.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Ярошенко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Смерть
18.10.1999
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