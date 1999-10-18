Ярошенко Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1922
Дата смерти18.10.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1922
Рождение ребёнка
01.01.1951
Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.01.1953
Рождение ребёнка
12.01.1955
Рождение ребёнка
02.01.1957
Рождение ребёнка
24.04.1961
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Ярошенко Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Ярошенко Мария Андреевна
Смерть
18.10.1999